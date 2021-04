Buitenspeeldag nog nooit zo welkom

Het is vandaag de veertiende editie van de Buitenspeeldag. Om buiten spelen te promoten, hebben ook zes televisiezenders voor kinderen hun uitzendingen tussen 12 en 16 uur geschrapt.

Het recente Buitenspeel-onderzoek van Kind & Samenleving toont aan dat het aantal buitenspelende kinderen de laatste tien jaar met 37 procent is afgenomen. Dat heeft onder meer te maken met het toenemende aantal kinderen dat met tablets speelt of televisie kijkt. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat meisjes nog een pak minder buiten spelen dan jongens. Voor elke 100 kinderen werden er slechts 27 meisjes geteld. Zo'n buitenspeeldag is dus meer dan welkom.

Vorig jaar gooide de coronapandemie nog roet in het eten en werd de Buitenspeeldag geannuleerd, dit jaar gaat de dag door volgens de huidige maatregelen. Dat betekent dat jongeren met slechts vier personen samen buiten mogen zijn. Voor kinderen tot en met twaalf jaar geldt een beperking tot tien personen, begeleiding niet meegeteld.

Stukje van oplossing voor coronacrisis

"Er is dit jaar ook het besef gekomen dat de buitenruimte heel belangrijk is als deel van de oplossing voor de coronacrisis", zegt Yentl Tobbackx, stafmedewerker bij Bataljong, een vzw die de Buitenspeeldag mee coördineert voor lokale besturen. "Vorig jaar waren de speeltuinen nog met rood-witte linten afgesloten, nu zijn er al veel meer mogelijkheden om buiten te spelen."

204 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten hebben deelgenomen aan de Buitenspeeldag. De zes televisiezenders die hun schermen vanmiddag zwart hebben gelaten, zijn Nickelodeon, Nick Jr., Ketnet, Ketnet Junior, VTM Kids en Studio 100 TV.