Bulgaarse transportfirma vrijgesproken voor sociale dumping

De Brugse correctionele rechtbank heeft een Bulgaarse transportfirma en zijn zaakvoerder vrijgesproken voor feiten van sociale dumping. De rechter oordeelde dat het bedrijf wel degelijk activiteiten had in Bulgarije.

Atanas S. (52) runde samen met zijn vrouw, zijn zoon en diens vrouw een Bulgaarse transportfirma vanuit Zeebrugge. In mei 2015 stelden de inspectiediensten bij een controle vast dat de vrachtwagens steeds vanuit Zeebrugge vertrokken. Na drie maanden werken keerden de chauffeurs voor een maand verlof terug naar Bulgarije. De arbeidsauditeur vorderde in totaal 86.400 euro boete en een verbeurdverklaring van 67.000 euro.

Volgens de verdediging werkt het bedrijf niet enkel vanuit België. Bovendien was in Bulgarije ook een dispatcher tewerkgesteld. De vele opdrachtgevers uit West-Europa werden omschreven als een gevolg van de economische realiteit. Bovendien was het bedrijf volgens de verdediging helemaal niet opgericht om de Belgische regels te ontwijken.

De rechter stelde vast dat de dispatching, de administratie en de boekhouding wel degelijk vanuit het Bulgaarse Plovdiv gebeurden. Enkele chauffeurs verklaarden dat ze hun contract daar in de kantoren van het bedrijf moesten ondertekenen. Ook de trekkers waren in Bulgarije ingeschreven. De rechter sprak het bedrijf en de zaakvoerder dan ook vrij.