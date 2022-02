Bulskampveld proeftuin voor behoud historische landgoederen

Maar hoe ze die historische landgoederen kunnen bewaren voor de toekomst, gaan ze nu dus eerst uitzoeken in Beernem. De minister ondertekende het akkoord in het beschermde kasteel Drie Koningen.

Er zijn 33 historische landgoederen op 10.000 hectare in Bulskampveld. Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen willen die voor het nageslacht bewaren. En vandaag wordt de eerste stap gezet om een erfgoed richtplan op te stellen. Bulskampveld wordt de proeftuin om oplossingen te vinden voor het beheer en behoud van alle historische landgoederen in Vlaanderen.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: "Elk van die landgoederen heeft een heel bijzonder verhaal te vertellen. Het toont de geschiedenis van de streek, wat er in het verleden gebeurd is, wie hier gewoond heeft, wat dat betekent heeft voor de geschiedenis in het algemeen. En dat verhaal proberen we door te geven aan de volgende generaties."

Onderhoud kost veel

Een historisch landgoed vraagt heel wat onderhoud en restauratie. En dat is vaak niet evident, want het kost handen vol geld.

"Daar moeten we nu mee aan de slag, op zoek naar nieuwe verdienmodellen en methodes om zaken extra te gaan valoriseren", zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde regionale landschappen. "Maar waar we gaan uitkomen dat is ook eigen aan dit concept. Het is een proeftuin, net omwille van het experiment."

Alle spelers rond natuur, landbouw en bewoning worden dus samengebracht om een toekomstvisie op het beheer van de landgoederen te ontwikkelen.

"Op een manier dat de eigenaars er volwaardig bij betrokken worden, maar dat we kunnen de belangrijke erfgoedwaarde kunnen ontsluiten naar het grote publiek. En dat is het eerste participatief project dat in Vlaanderen opgezet wordt rond historische landgoederen.