De man is gepassioneerd door de Eerste Wereldoorlog en helpt mee aan een tentoonstelling rond de honderdste verjaardag van het vliegveld van Markebeke. Via een boek kwam hij te weten dat er een bunker stond langs de Overzetweg. Die is nu nog gedeeltelijk te zien. Maar in het boek was er ook sprake van een tweede en die kon de man localiseren.