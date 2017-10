Dit weekend stond onze provincie in het teken van Buren bij Kunstenaars.

Al voor het veertiende jaar op rij gunnen West-Vlaamse kunstenaars de bezoeker een kijkje in hun atelier. Maar liefst 2663 kunstenaars in verschillende disciplines lieten aan de bezoekers zien hoe ze te werk gaan.

Het is de laatste keer dat de provincie dit succesvolle initiatief mag organiseren. De bevoegdheid cultuur gaat vanaf volgend jaar over naar het Vlaamse niveau die de organisatie dan over neemt.

Wij gingen tijdens deze editie van Buren bij Kunstenaars op bezoek bij Willy en zijn vrouw Nini uit Ieper. Hij schildert en zij verzamelt en restaureert poppen.