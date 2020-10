Buren bij Kunstenaars: niet door de provincie, wel door stad Kortrijk

Tot 2019 was Buren bij Kunstenaars het jaarlijkse open atelierweekend in West-Vlaanderen. In 2020 stond normaal geen editie gepland, maar op initiatief van Kortrijk wordt het project nu toch in 11 gemeenten georganiseerd.

Kortrijk neemt het heft in eigen handen om Buren bij Kunstenaars dit jaar toch te laten plaatsvinden in Zuid-West-Vlaanderen. Verschillende kunstenaars uit de regio stellen er tentoon in hun eigen huis, atelier of bij een lokale handelaar. Zo'n 300 kunstenaars schreven zich in.

Sabbatjaar

Tot 2019 was Buren bij Kunstenaars het jaarlijkse open atelierweekend in West-Vlaanderen. Wat oorspronkelijk een project was van de provinciale dienst Cultuur van West-Vlaanderen, werd vanaf 2018 verdergezet vanuit de Vlaamse overheid.

Kunstwerkt, het steunpunt voor de beeldende kunsten in Vlaanderen kreeg de opdracht om aan een nieuwe formule te werken die vanaf 2021, niet alleen in West-Vlaanderen, maar in heel Vlaanderen uitgerold wordt. Het laste dit jaar een sabbatjaar in om de nieuwe formule voor te bereiden.

