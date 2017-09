Vanaf 2020 wordt het initiatief als succesverhaal georganiseerd op Vlaams niveau. In 2018 en 2019 zal Vlaanderen – enkel voor West-Vlaanderen – middelen voorzien om Buren bij Kunstenaars te bestendigen.

Editie 2017

Al voor het veertiende jaar op rij gunnen vele honderden West-Vlaamse kunstenaars de bezoeker een kijkje in hun atelier èn in hun werkwijze. Op 20, 21 en 22 oktober kan je bij maar liefst 2663 creatievelingen in de provincie terecht.