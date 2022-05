Buurtbewoners van padelclubs in Sint-Pieters en Sint-Kruis bij Brugge stellen minister van omgeving Zuhal Demir in gebreke. Ze ondervinden te veel overlast van het getik van de balletjes, klinkt het. De minister zal de klacht bekijken.

Sinds padel een hype is schakelen heel wat tennisclubs over, maar padel maakt meer lawaai dan tennis. Een buurman uit Sint-Pieters bijvoorbeeld vlucht weg bij hem thuis van zodra het kan. Extra isolatie in huis helpt niet, volgens hem. Ook de padelclub zelf deed al inspanningen met geluidswering en beperkte speeluren. De minister beklemtoont dat er geen specifieke vergunning nodig is voor de clubs, maar dat lokale besturen wel kunnen ingrijpen, indien nodig.