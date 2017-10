Buren kringloopwinkel Zedelgem ontsnappen ternauwernood

"De politie stond voor ons bedrijf, en liet niemand meer door. Ik zag die vuurhaard overwaaien van de kringloop naar ons privégebouw en de rest. Een levenswerk, dat je nooit opnieuw kunt opbouwen. Toen ik dat vuur zag komen, bedacht ik dat het enige wat ze nog konden redden, de vrachtwagens en bestelwagens waren. Toen hebben we geprobeerd de politie weg te duwen met een aantal mensen die ik ken, om zo bij de sleutels te raken. Ik heb nog geprobeerd om met een vrachtwagen weg te rijden, maar dat lukte mij niet meer. Het is bijna niet mogelijk dat alles hier nog staat. Wonder bij wonder zijn we door het oog van de naald gekropen."

