Deze voormiddag hebben dieven geprobeerd om in een woning in Marke hun slag te slaan.

De buren roken onraad en belden de politie, die kwam ter plaatse waardoor de dieven wegvluchtten. Hun wagen met Franse nummerplaat lieten ze achter. Het was rond halftwaalf toen de inbrekers - wellicht waren het er twee - wilden inbreken in een huis in de Kalvariestraat in Marke. Maar dat was dus buiten de buren gerekend. De mannen konden wel ontkomen. Een zoektocht met speurhonden en een politiehelikopter leverde niets op.