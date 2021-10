Burenruzie: man van 25 blijft in cel voor schuldig verzuim

De advocaat van de man vroeg voor de raadkamer in Kortrijk de vrijlating onder voorwaarden. Want twee andere verdachten zijn om die reden ook al vrij. Het was niet hij, maar zijn zus uit Ieper die vrijdagavond de buurvrouw zwaar toetakelde in het appartement in de Minister Tacklaan, tijdens een banale discussie. Zij zit in de cel voor poging tot moord en verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

Haar broer is eerder al veroordeeld voor geweldpleging. Hij was vrij onder voorwaarden maar die heeft hij dus geschonden. Stéphanie Debeaussaert, advocaat: "De raadkamer heeft beslist over te gaan tot de handhaving van de aanhouding. De ten laste legging op vandaag is schuldig verzuim. Schuldig verzuim houdt in dat hij niet tijdig de hulpdiensten zou verwittigd hebben. Hij zou de hulp voor een persoon in nood niet geboden hebben, terwijl hij daar wel toe de mogelijkheid had.

