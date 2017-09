Hij ligt in coma na complicaties bij een routine-operatie . Schepen Rik Colman neemt tijdelijk zijn taken over. De toestand van de burgemeester zou sinds kort wel wat minder kritiek zijn. Claude Van Marcke is vorige week geopereerd, maar er zijn complicaties geweest zijn, waardoor de burgemeester in coma ligt. Bij de gemeente zelf willen ze er niet veel over kwijt. Ze bevestigen ze dat de burgemeester afwezig is door gezondheidsproblemen. Claude van Marcke is er 48.