Burgemeester Bart Tommelein vertrekt op handelsmissie in Japan

Hare Koninklijke Hoogheid prinses Astrid en minister-president Jan Jambon (N-VA) zullen aanwezig zijn. Het doel van de missie is de economische en culturele banden te versterken, aangezien België en Japan belangrijke handelspartners zijn. Bovendien zet het Aziatisch land sterk in op vernieuwende technologie en hernieuwbare energie.

Als voorzitter van REBO (Renewable Energy Base Oostende) neemt burgemeester Bart Tommelein deel aan de missie. "Hij zal onder andere overleggen met Mitsubishi over de offshore windinstallaties en de rol die zowel REBO als de Haven Oostende hieromtrent opnemen. Oostende is op dat vlak een baanbreker in de wereld, zowel op vlak van de bouw van windmolenparken, als het onderhoud," klinkt het in het persbericht.

Dirk Declerck CEO van Haven Oostende en Steve Declercq, Business Delevelopment Director zullen de burgemeester vergezellen tijdens deze reis. Ze zullen deelnemen aan een panelgesprek over de decarbonisatie in de scheepvaart. Daarnaast zullen ze Daikin bezoeken. Dat bedrijf heeft ook een vestiging in de badstad.