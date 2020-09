Burgemeester Blankenberge roept op om je snel te laten testen

Er zijn besmettingen bij onder meer de Blankenbergse scouts. Ook leiders hebben positief getest. De kinderen en medeleiders uit dezelfde bubbel moeten daarom in quarantaine. Een 40-tal kinderen zou in quarantaine zitten. Enkele kinderen werden daarom ook van school gehaald. Daarnaast zijn er besmettingen bij de lokale beloftevoetbalploeg van Blankenberge.

Volgens de burgemeester is er nog geen reden tot paniek. "Het is duidelijk dat de besmettingen zich voordoen onder jongeren. We vragen hen dan ook om op te letten", aldus Dumery. Ondertussen probeert de stad via contacttracing in kaart te brengen waar de jongeren besmet raakten en met wie ze in contact kwamen. Momenteel wachten nog heel wat jongeren op testresultaten. Het aantal besmettingen zou dus de komende dagen nog kunnen stijgen.

Dumery acht extra maatregelen nog niet aan de orde. "We wachten de resultaten af en zullen alles in kaart brengen."