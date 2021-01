Burgemeester Blankenberge wil snellere vaccinatie

"Ik snap dat er gewerkt is aan een volgorde en een uitgewerkte strategie, maar ik moet als burgemeester denken aan mijn inwoners. Het vaccineren moet sneller gebeuren." Ze vraagt dan ook aan de hogere overheid om het aantal nodige vaccins te voorzien. Voor Blankenberge zijn er dat 20.000, en dus een 4.000-tal flesjes. "De overheid zou ons enkel de vaccins moeten geven. Wij zullen als lokaal bestuur de logistieke kant wel voor onze rekening nemen", aldus Dumery.

Verwarring bij lokale besturen

Verder hekelt de Blankenbergse burgemeester ook de onduidelijkheid die er heerst rond de vaccinatiestrategie voor lokale besturen. "Als lokaal bestuur weten we momenteel niet wat er van ons wordt verwacht. Moeten we centra opzetten? Moeten we artsen voorzien en zo ja, voor welke periode? Dat is allemaal niet duidelijk. Wij zitten als lokaal bestuur volledig vast." De stad denkt wel al na over vaccinatiecentra in onder meer het casinogebouw en het lokale ziekenhuis AZ Zeno. Een belangrijke motivatie voor Dumery's oproep is het redden van het toeristisch seizoen aan zee. "Wij zijn een toeristische badstad. We kunnen ons niet permitteren om opnieuw een volledig toeristisch seizoen mis te slaan door zeer strenge maatregelen. We moeten de strategie respecteren, maar ik vraag toch een sterke versnelling van vaccinaties. Bovendien wil ik dat mijn inwoners beschermd zijn voor wanneer er opnieuw een massa toeristen naar onze badstad trekt", aldus Dumery. Ook verschillende andere burgemeesters gaven al te kennen sneller te willen vaccineren. Ook kustburgemeester Steve Vandenberghe (Bredene) wil snel vaccineren, àls de vaccins beschikbaar zijn. "Als in maart de nieuwe vaccins beschikbaar zijn, zijn wij als gemeente Bredene zeker in staat en bereid om, samen met de Bredenaars, voor een snelle vaccinatie in te staan. Geef ons de nodige vaccins en op zes à acht weken kunnen we de hele Bredense bevolking vaccineren", aldus Vandenberghe.