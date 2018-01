Bij de recente storm van de afgelopen dag werden weer tonnen zand weggespoeld van onze stranden, wat diepe kliffen heeft doen ontstaan. Dat gebeurt niet voor het eerst en steeds moet de Vlaamse overheid miljoenen euro's spenderen om de stranden weer op te hopen. Hij vraagt bevoegd minister Ben Weyts op om eindelijk werk te maken van een beter systeem. "Zo gooien we niet keer op keer de miljoenen euro's de zee in", luidt het in een tweet.

