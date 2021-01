Burgemeester Brugge: '2023 uiterste houdbaarheidsdatum Jan Breydel'

Burgemeester Dirk De fauw betreurt de reactie van voetbalploeg Cercle Brugge in het stadiondossier. Dat heeft de Brugse burgemeester maandag in de gemeenteraad gezegd. Cercle-voorzitter Vincent Goemaere reageerde kritisch op het gunstig advies van de Raad van State in het stadiondossier.

Burgemeester De fauw benadrukte daarbij dat het stadsbestuur de beide clubs gelijk behandelt en geen partij kiest. De fauw zei ook dat er een fundamenteel veiligheidsprobleem is met het Jan Breydelstadion, en daarom kan er maar tot 2023 meer gevoetbald worden.

Geen positieve reactie

De reactie van Cercle-voorzitter Vincent Goemaere viel bij de Brugse burgemeester dus niet in goede aarde. "We moeten vaststellen dat de reactie van Cercle Brugge niet zo positief was. Ik stel me vragen bij de bedoeling daarvan", begon De fauw zijn relaas. Afgelopen vrijdag had Cercle Brugge zeer kritisch gereageerd op de vooruitgang van het stadiondossier. "Vandaag vragen we alleen maar om als gelijken te worden behandeld en niet uit ons huis te worden geschopt voordat er een haalbare, eerlijke en duurzame oplossing is voor beide voetbalclubs", zei Goemaere toen.

De fauw benadrukte in de gemeenteraad dat het stadsbestuur beide ploegen wel degelijk gelijk behandelt. Goemare gaf ook aan het Jan Breydelstadion niet te willen verlaten zolang er geen nieuw Cercle-stadion is. Voor Cercle Brugge is het geen optie om als tijdelijke oplossing even in het nieuwe stadion van Club Brugge te spelen. "Ik wil even herinneren aan het feit dat het Cercle Brugge zélf was dat voorstelde om Jan Breydel te verlaten voor een nieuw stadion en de site aan Club Brugge te laten. Anders zou ik dat nooit hebben voorgesteld aan Club Brugge", vertelt De fauw.

2023 uiterste houdbaarheidsdatum Jan Breydel

De burgemeester maakte ook duidelijk dat blijven spelen in het Jan Breydelstadion geen optie is. "We zitten daar met een fundamenteel veiligheidsprobleem. Er loopt nog tot 2023 een overeenkomst om gebruik te maken van het stadion. Binnenlandse Zaken staat dit nu nog toe met het oog op een nieuw stadion. Als die plannen er niet meer zouden zijn, zal de houding van Binnenlandse Zaken veranderen en sluiten ze Jan Breydel. Als Cercle daarna daar nog verder wil blijven, is dat onder hun eigen verantwoordelijkheid en niet die van de stad."

Goemaere vroeg in zijn reactie ook garanties van stad Brugge. "Die garanties staan zwart op wit beschreven. Cercle kan tijdelijk bij Club Brugge terecht, indien nodig aan een eerlijke huurprijs, gelijkaardig aan de huidige prijs op Jan Breydel. Daar is Club Brugge ook mee akkoord gegaan. Nu beweren dat de stad geen inspanningen heeft gedaan is totaal onjuist", zegt De fauw. "Ik vind de reactie van Cercle Brugge heel erg jammer", besluit hij.

