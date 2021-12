Burgemeester Brugge veroordeelt alle racisme, ook in stadion

Anderlecht-trainer Vincent Kompany was verontwaardigd door racistische reacties die hij moest horen.

"Enkelingen, geen grote groep supporters"

Burgemeester Dirk De fauw: “Ik was deze namiddag aanwezig in het Jan Breydelstadion voor de match Club Brugge – Anderlecht en zat boven de dug-out van Vincent Kompany en zijn staf. Ik heb op geen enkel moment gehoord dat er racistische uitspraken werden geroepen aan het adres van Vincent Kompany. Het zullen dus enkelingen zijn die dergelijke uitspraken hebben gedaan en zeker geen grote groep supporters.”

“Toch wil ik deze uitspraken van die enkele supporters onmiddellijk en duidelijk veroordelen. We tolereren geen enkele vorm van racisme, niet in onze stad Brugge en dus ook niet in het Jan Breydelstadion. Ik roep nogmaals alle voetbalsupporters op om op geen enkele manier racistische uitlatingen te doen. Dit hoort niet in onze samenleving. Vandaag niet en morgen ook niet.”