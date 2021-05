Burgemeester De fauw: "correcte aanpak van politie tijdens kampioenenviering"

De kampioenenviering van Club Brugge werd zondagavond, tijdens het wachten op de spelers, met een paar duizend supporters gevierd aan het Jan Breydel. De coronaregels en ook het verbod op vuurwerk en rookbommen werd niet nageleefd. De politie was aanwezig, maar hield zich op de achtergrond.

"Ik kreeg berichten van over heel Vlaanderen, dat ze het schandalig vinden wat hier in Brugge gebeurt. Sorry, ik vind dat er op een correcte manier tussen het stadsbestuur, de politie, Club Brugge en de horeca goede afspraken zijn gemaakt", reageert burgemeester De fau.

De politie nam 15 kilogram pyrotechnische middelen en een groot aantal flessen alcohol in beslag. Enkele mensen werden aangehouden.

