Burgemeester De Haan overweegt Beachland te verbieden

“We hebben dan ook goede afspraken met de stad Blankenberge”, zegt burgemeester van De Haan Wilfried Vandaele. Zo legt de stad Blankenberge, in overleg met De Haan, op dat het strand moet worden opgekuist tussen de twee festivaldagen door.

“Dat is dit jaar niet gebeurd”, aldus Vandaele. Zondagochtend was het festivalterrein één grote puinhoop van peuken, plastiek bekers, enz. De gemeentelijke diensten van De Haan zijn uren in de weer geweest om alles op te ruimen.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Beachland houdt zich dus duidelijk niet aan de afspraken en voor mij is de conclusie dan ook duidelijk: ik overweeg om het festival in de toekomst niet meer toe te laten op ons strand.