Burgemeester De Haan vraagt flexibiliteit van maatregelen

Burgemeesters kunnen op dat vlak geen burgemeestersbesluiten meer uitvaardigen. Volgens hem is er in sommige specifieke gevallen toch een uitzondering nodig. "Ik vind de genomen maatregelen op vlak van tweedeverblijvers en campings zeker niet te streng, maar in sommige specifieke gevallen zou een uitzondering toch op zijn plaats zijn", vertelt Vandaele. Daarom vraagt de burgemeester enige marge bij de maatregelen om mensen te kunnen helpen in specifieke gevallen. "Mensen die zonder domicilie op een camping woonden, moesten daar vertrekken zonder dat ze effectief een andere woonst hadden. Daar wou ik toch graag een oplossing voor zoeken." De burgemeester benadrukt wel dat de genomen maatregelen zeker moeten worden nageleefd.