Burgemeester Degrieck: Ze zullen mij uit het gemeentehuis moeten sleuren

Burgemeester Bram Degrieck van de huidige bestuurspartij Het plan-B in De Panne reageert fel op de politieke wending in zijn gemeente. Hij spreekt van een misselijkmakende uppercut.

Gisteren raakte bekend dat oppositiepartij Lijst Burgemeester samen met meerderheidspartij N-VA en de onafhankelijke Marc Hauspie een constructieve motie van wantrouwen indienen tegen het huidige college van burgemeester Degrieck. Dat kan door een nieuw Vlaams decreet. Ann Vanheste zou zo opnieuw burgemeester worden in De Panne. Het Plan-B en ACT!E worden aan de kant geschoven.

Bram Degrieck (Het Plan-B): “Ze broeden al maanden op deze achterbakse plannen. Dit is narcistisch plat opportunisme.” De burgemeester is ook heel streng voor de rol die Cindy Verbrugge van N-VA heeft gespeeld. “Bedrogen worden in de politiek is eigen aan het beestje en daar moet je tegen kunnen. Maar onze fracties gaan zich met hand en tand verzetten. Ze gaan mij uit het gemeentehuis moeten sleuren.”

Volgens de burgemeester zitten er tekortkomingen en slordigheden in de motie. “We gaan dit aanvechten bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Raad van State. Ik doe ook een oproep aan alle raadsleden om de motie niet te stemmen. Alleen de allerdwaasten veranderen nooit van gedacht."

Op dinsdag 24 augustus staat een extra gemeenteraad gepland.

