Burgemeester doet verhaal na burn-out

De burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe, is terug op post. Hij was een half jaar out omwille van een burn-out.

Vandenberghe wil zijn verhaal doen omdat er toch nog altijd een taboe rust op burn-outs. Door er open over te praten, hoopt hij andere mensen te helpen. Vandenberghe zal het wat kalmer aan doen nu en meer delegeren.

"Ik denk dat het vooral mijn perfectionisme is. In de politiek is dat een groot punt. Het wordt altijd moeilijker. Als negentig procent van de mensen tevreden is, dan ga ik naar die tien procent kijken. Dan zegt mijn vrouw, kijk toch hoeveel mensen positief reageren. Maar ik breek mijn kop over die tien procent die minder positieve reacties geven en dat vreet aan je. Ik wil honderd procent goed zijn en goed doen. En als het al negentig procent is wil ik naar die vijfennegentig. Dat vergt veel, niet alleen qua werkkracht meer ook mentaal", klinkt het.