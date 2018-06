Burgemeester gelooft in onbemande busjes

Hij denkt aan een zelfrijdend elektrisch busje in de stad. In nog geen enkel stad in België rijden zo’n busjes rond. Van Quickenborne testte het vervoer gisteren zelf uit tijdens een werkbezoek aan Lyon.

De busjes zijn gemaakt door het Franse bedrijf Navya dat momenteel als enige ter wereld autonoom vervoer commercialiseert. De busjes zonder chauffeur rijden intussen al in 25 wereldsteden. De Kortrijkse burgemeester heeft alle vertrouwen in de busjes die uitgerust zijn met twee camera’s en acht sensoren.

“Er is al bijna tien jaar sprake van een goeie verbinding tussen Hoog Kortrijk en het centrum. We hebben wel goeie contacten met De Lijn, maar we zijn allemaal afhankelijk van de goodwill van de Vlaamse regering om vele miljoenen te investeren. Ik vind persoonlijk dat we een plan B moeten hebben. Als het niet lukt met De Lijn, dan kan dit mogelijk een alternatief zijn: elektrische onbemande busjes die goed zijn voor het klimaat en die bovendien het aantal ongevallen kunnen doen dalen. We moeten vooral ook aantonen dat Kortrijk mee is met de toekomst.”