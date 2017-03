Burgemeester Gistel: "Brandweer probeert gifwolk te vernevelen"

Bart Halewyck, de burgemeester van Gistel, heeft een update gegeven met meer uitleg over de gifwolk die over Zevekote dreef. Vier politiemensen raakten geïrriteerd door de wolk. De brandweer probeert die te vernevelen. Er is een perimeter vanaf de oprit aan de E40.

"In de vooravond kregen de hulpdiensten melding van een gele wolk die boven Zevekote kwam gedreven," legt de burgemeester uit. Die bleek salpeterzuur te bevatten, afkomstig uit een lekkende tank op een landbouwbedrijf. Daarop werd de crisiscel samengeroepen. Die besliste om het dorp te ontruimen.

Perimeter vanaf oprit snelweg

"Er is een perimeter afgekondigd vanaf de afrit Gistel van de autosnelweg E40. De snelweg zelf is ook even afgezet, maar nu kan het verkeer weer door. Er wordt bestuurders wel gevraagd om de ramen van de auto dicht te houden."

4 politiemensen geïritteerd

"De eersten die ter plaatse kwamen op het landbouwbedrijf waren politiemensen. Vier van hen raakten geïrriteerd aan de ogen door het salpeterzuur. Ze droegen geen beschermkledij en worden intussen verzorgd."

Gifwolk vernevelen

" Ook de brandweer kwam snel ter plaatse. ZIj beslisten om de gifwolk te vernevelen met water. Op die manier proberen ze de wolk te doen neerslaan. Ook de civiele bescherming van Jabbeke is ter plaatse. ZIj proberen het lek te dichten. Het gaat om een lek in een tank die voor 60 procent gevuld was met salpeterzuur," legt burgemeester Halewyck uit.