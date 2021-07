Die werd enkele dagen geleden gestolen uit zijn fietstas. Hij deed op Facebook een oproep om die terug te bezorgen. "Mag ik alsjeblieft vragen om mijn sjerp terug te bezorgen. Deze sjerp draag ik al bijna 10 jaar en is voor mij van onschatbare emotionele waarde," klonk het. Hij riep op om de sjerp in zijn brievenbus te steken en dat is dan ook gebeurd, met een blaadje erbij waarop 'sorry' te lezen staat.

"Fouten maken is één iets... ze rechtzetten vraagt moed," schrijft een blije burgemeester.

