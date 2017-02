Burgemeester Ichtegem eist politie bij koersen

“Er moet politie blijven aan de kruispunten met verkeerslichten, dat is geen job voor seingevers”, zegt de burgemeester van Ichtegem Karl Bonny.

Hij reageert daarmee op het plan van politiezone Polder, dat geen politiemannen meer wil inzetten tijdens wielerwedstrijden. Burgemeester Bonny heeft een brief geschreven aan zijn collega-burgemeesters waarin hij steun zoekt om dat plan alsnog bij te sturen. Sterker nog, zegt hij, "dat is hun plicht en zij kunnen dat ook eisen". Seingevers alleen kunnen de taak van politiemensen niet overnemen. "En als er iets gebeurt, zijn wij als burgemeester verantwoordelijk".

"Gelukkig is het nog maar één zone die met dergelijk standpunt naar buiten komt", zegt Bonny. "Andere zones doen dat niet, wij als burgemeester eisen dat er die dag voldoende personeel op de been is"