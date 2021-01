Talpe had gelukkig maar milde symptomen en kon tijdens haar tien dagen in quarantaine van thuis uit verderwerken. Nu voelt ze zich weer prima. ‘Ik ben vooral blij dat ik niemand anders heb besmet uit mijn omgeving. Iedereen heeft negatief getest. Dat is een heel grote opluchting’, klinkt het. ‘En nu kijk ik uit naar de prik. Ik zal zoveel mogelijk mensen motiveren en sensibiliseren om zich te laten vaccineren,’ zegt Emmily Talpe nog.

