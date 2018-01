Burgemeester Ignace Dereeper neemt afscheid van politiek

Burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) neemt niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Schepen Peter Velle is nu de kandidaat-burgemeester en lijsttrekker bij CD&V Oudenburg. Dat heeft minister Hilde Crevits bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de CD&V-afdeling.

De 71-jarige politicus Ignace Dereeper nam in 1970 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij zijn tweede deelname in 1976 werd hij verkozen en een jaar later werd hij schepen. Na de verkiezingen van 1982 werd hij eerste schepen en sinds 1989 is hij burgemeester van Oudenburg. Daarnaast was hij meermaals kandidaat bij de provincieraadsverkiezingen, en werd daar in 2006 voor het eerst verkozen in de provincieraad tot 2012.

Kandidaat-burgemeester Peter Velle

Schepen Peter Velle was voor de eerste keer kandidaat bij de verkiezingen in 1994 en werd meteen schepen op 23-jarige leeftijd. Momenteel is de lijsttrekker schepen van onder andere Cultuur, Jeugd, Communicatie.