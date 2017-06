Burgemeester Izegem beveelt sluiting Pulobar

In opdracht van de Izegemse burgemeester Bert Maertens wordt de pop-upzaak Pulobar, vlakbij afrit 6 van de E403, gesloten en verzegeld. Er is in de pop-upbar een fles met methanol aangetroffen door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid.

De sluiting en verzegeling van de Pulobar moet gezien worden als een stap in het dossier rond methanolvergiftiging. Begin deze maand stierf een jonge vrouw nadat ze een overdosis aan methanol in haar lichaam kreeg. Ze had die opgelopen nadat ze op een avond meerdere horecazaken in Roeselare en Izegem bezocht had, waaronder ook de Pulobar.

Het parket hield er toen rekening mee dat de vrouw tijdens haar uitstap ofwel illegaal gestookte alcohol had gedronken ofwel officiële alcohol waar een illegale soort door vermengd was. Bij de drie horecazaken waar ze die nacht meerdere wodka-sprites dronk, werden eerder al huiszoekingen verricht, samen met het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid). Daar zijn flessen alcohol meegenomen, die naar het NICC werden overgebracht voor verder onderzoek.

