Burgemeester Knokke formeel: "Herschikking bevoegdheden heeft niets met audit te maken"

De burgemeester van Knokke-Heist ontkent dat de herschikking van bevoegdheden in de gemeente iets te maken heeft met de audit naar schepen van Stedenbouw Kris Demeyere.

Dinsdag kwam via een artikel in de krant De Tijd aan het licht dat de schepen zijn bevoegdheden inruilt voor andere bevoegdheden vanaf 1 januari. Burgemeester Piet De Groote benadrukt dat dit enkel kadert in de komst van drie nieuwe schepenen vanaf januari.

Knokke-Heist krijgt er op 1 januari drie nieuwe schepenen bij. Dat betekent dat er enkele bevoegdheden worden herverdeeld. Wat daarbij opviel was dat eerste schepen Kris Demeyere, bevoegd voor Stedenbouw en Stadsontwikkeling, zijn bevoegdheden zal inruilen. De schepen kwam namelijk in opspraak na een rapport van Audit Vlaanderen omtrent belangenvermenging. De burgemeester ontkent nu formeel dat de twee zaken iets met elkaar te maken hebben.

Volgens De Groote stond de wissel al lang vast. "Er komen drie nieuwe schepenen bij, dus de bevoegdheden worden herverdeeld. Maar liefst zeven van de acht mensen van het college krijgen nieuwe bevoegdheden. Dat schepen Demeyere andere bevoegdheden krijgt, heeft dus niets de maken met de audit." Bovendien benadrukt de burgemeester dat de audit al een tweetal jaar oud is. "Noch de oppositie, noch de meerderheid heeft toen sancties gevraagd. Moest de schepen fouten hebben gemaakt, dan was er twee jaar geleden al ingegrepen. De insinuatie klopt helemaal niet", benadrukt De Groote. De verdeling van de bevoegdheden moet overigens nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.