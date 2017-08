Burgemeester Koksijde in opspraak

De burgemeester van Koksijde is ook actief als vastgoedontwikkelaar in zijn eigen gemeente.

Dat schrijft de nieuwswebsite Apache. Marc Vanden Bussche (Open VLD) investeert via zijn vennootschap Domus Marcus in verschillende bouwprojecten in de kustgemeente. “Als burgemeester heeft hij voorkennis en zijn meerderheid kan gemeenteplannen aanpassen aan zijn persoonlijke belangen,” schrijft Apache.

Van zijn kant bevestigt de burgemeester de investeringen, maar hij ontkent dat er sprake is van belangenvermenging. Voor hem is de combinatie burgemeester-bouwpromotor geen probleem: “Dat gebeurt in heel veel gemeenten, zegt hij. “Als er in de gemeenteraad beslist moet worden over dossiers waarbij Domus Marcus betrokken is, beslis ik niet mee.”