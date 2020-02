Burgemeester kritisch voor snelwegparkingplan

Daniël Vanhessche, de burgemeester van Jabbeke, heeft zware bedenkingen over het plan van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters om enkele snelwegparkings her in te richten.

Zo zouden er op de snelwegparking van Jabbeke meer vrachtwagens mogen staan, drie keer zoveel zelfs dan nu het geval is. De parking zou ook weer de hele dag rond open zijn, wat nu niet meer kan, sinds de burgemeester de parking 's avonds na acht uur liet sluiten omdat er te veel transmigranten van daaruit proberen in vrachtwagens te klimmen richting het Verenigd Koninkrijk. Volgens de burgemeester kan dat alleen als er voldoende garanties zijn naar veiligheid en bewaking toe. Ook de burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker liet zich gisteren al zeer kritisch uit over het plan. Overigens zou de parking van Mannekensvere wel open blijven voor toeristen of pendelaars

Bekijk ook: