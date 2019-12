Burgemeester laat pand Pinksterkerk sluiten

Burgemeester Bart Tommelein heeft op advies van de brandweer beslist dat een pand in de Voorhavenlaan niet langer als publieke ruimte mag worden gebruikt. “De veiligheid van de bezoekers was in het gedrang,” zegt hij.

In het pand werden door de christelijke Pinksterkerk erediensten georganiseerd, maar het gebouw is daar niet geschikt voor. De ruimten beschikken niet over een tweede vluchtweg en hebben geen brandwerende wanden en deuren. Er wordt bovendien verwarmd met mobiele verwarmingstoestellen die op gas werken. In de gebedsruimten zijn ook geen veiligheidsverlichtingsarmaturen, geen pictogrammen, geen brandblustoestellen en geen rookmelders aanwezig.

“De veiligheid van de bezoekers kwam in het gedrang. Daarom mag het gelijkvloers niet langer gebruikt worden als publieke ruimte” aldus burgemeester Bart Tommelein.