Burgemeester legt kinderen VBS Otegem beperkingen op

De Vrije Basisschool (VBS) in Otegem met zo'n 180 leerlingen is sinds vandaag volledig dicht omdat er teveel besmettingen zijn. In een burgemeestersbesluit schrapt Zwevegem alle buitenschoolse activiteiten voor de kinderen van die school een week lang.

In de Vrije Basisschool in het centrum van Otegem moesten eerst twee kleuterklassen in quarantaine, maar al snel bleek dat het coronavirus zich ruimer verspreid had. Meer dan twintig kinderen en twee leerkrachten zijn al zeker besmet. De school ging vanochtend volledig dicht, tot en met volgende week woensdag. De kinderen krijgen digitale leeropdrachten en in de bovenbouw is er online les.

Marc Doutreluingne, burgemeester Zwevegem: ”We moeten inderdaad voorzichtig zijn en de Vrije Basisschool van Otegem is eigenlijk een besmettingshaard geworden, vandaar dat we beslist hebben de naschoolse activiteiten van die kinderen een week op te schorten. Men wou ruimer gaan. Maar ik denk dat men de oorzaak moet aanpakken. En de oorzaak is de Vrije Basisschool van Otegem en niet alle kinderen van Otegem."

