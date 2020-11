Hij moet het kalmer aan doen en wordt nu vervangen door eerste schepen Piet De Groote als dat nodig is. Maar toch zal de burgemeester de belangrijkste vergaderingen en zittingen bijwonen. Over welke gezondheidsproblemen het gaat, is niet bekend. Lippens is intussen 79 geworden in oktober. Hij staat al sinds 1979 aan het hoofd van zijn gemeente.