Burgemeester Lippens verbolgen over Nederlandse amokmakers

Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, is niet te spreken over het gedrag van de Nederlandse jongeren die al enkele nachten op rij amok maken in de uitgaansbuurt. De burgemeester gaat met de verhuurkantoren bekijken hoe ze de overlast kunnen aanpakken.

Het zijn vooral minderjarigen die in huurappartementen verblijven zonder hun ouders, zegt Lippens, en ze doen wat ze willen. Al drie nachten op een rij zorgen ze voor heel wat problemen in de uitgaansbuurt van Knokke-Heist. Na het verplichte sluitingsuur van de horeca om 1 uur zetten ze de buurt van het Alfred Verweeplein en de Lippenslaan in rep en roer. Ongehoord, vindt burgemeester Lippens.

De lokale politie heeft al enkele nachten versterking nodig om de situatie de baas te kunnen. Afgelopen nacht nog zijn er vijf jongeren bestuurlijk aangehouden, waarvan 3 Nederlandse minderjarigen.

"Minderjarigen grootste probleem"

De burgemeester wil met de verhuurkantoren bekijken hoe ze de overlast kunnen aanpakken: "Uiteindelijk is het grote probleem dat het minderjarigen zijn die hier appartementen huren met 10 of 15. Hun ouders zijn er niet en ze doen wat ze willen. Wij gaan dat bekijken voor volgend jaar met de verhuurkantoren hoe we zulke situaties kunnen vermijden."

Volgens de korpschef zou een later sluitingsuur een oplossing kunnen zijn van de problemen, maar die beslissing ligt bij de nationale veiligheidsraad. Voor vanavond verwacht de burgemeester alvast geen problemen. "Het regent, en dan blijven ze binnen. Hoe meer het regent, hoe beter"

Bekijk ook