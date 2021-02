Burgemeester Mesen wou crimineel niet in zijn stad

De burgemeester van Mesen, Sandy Evrard, heeft zich meermaals zorgen gemaakt over de komst van een beruchte crimineel in zijn stad.

Dat zegt hij in verschillende kranten. Zoals bekend konden speurders hem oppakken nadat hij in het station van Kortrijk meerdere vrouwen ongevraagd had betast.

De man staat bekend bij politie en justitie voor een hele reeks zware criminele feiten. Onder meer voor gewapende overvallen. Hij pleegde ook zedenfeiten waarvoor hij veroordeeld werd en in de gevangenis zat.

Evrard was vorige zomer geschrokken toen hij te horen kreeg dat de man in zijn stad een sociale woning had gekregen. Dat had hij op allerlei manieren geprobeerd om te verhinderen. Hij vindt het niet verantwoord dat een crimineel met zo'n zwaar strafverleden in zo'n kleine gemeenschap terechtkomt.

