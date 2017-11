Burgemeester Middelkerke in verweer tegen Pano

De burgemeester van Middelkerke Janna Rommel-Opstaele is niet te spreken over de reportage van Pano die de VRT gisteravond heeft uitgezonden.

"Opnieuw strooien Pano-journalisten rond dat er zou zijn “gesjoemeld” bij de gunning van het casinogebouw in Middelkerke", luidt het in een persbericht. Ze vindt dat de reportage een mank en onbestaand feitenrelaas uitzendt. "Waarom de journalisten van Pano verzwijgen dat de gemeente Middelkerke inmiddels al zeven keer van de Raad van State gelijk heeft gekregen is onbegrijpelijk. In één van die uitspraken pleit de Raad van State de gemeente vrij van de zogenaamde beschuldiging van belangenvermenging die Pano opnieuw herhaalt".

Dedecker

"Dat het programma door dergelijke fouten ontsierd wordt is alleen maar te verklaren door de ongebruikelijke, aantoonbare compliciteit tussen programmamaker Wim Van den Eynde en gemeenteraadslid Jean-Marie Dedecker”, zegt Janna Rommel-Opstaele. Volgens haar is Pano nooit geïnteresseerd geweest in een objectieve weergave van het dossier. "De “pseudo-scoop” met de Vlaamse Bouwmeester, die het project eveneens bekritiseert, verandert daar niets aan. Ik heb die man nog nooit gezien en hij heeft ons ook nooit gecontacteerd, zegt Janna Rommel-Opstaele.

Inzage

De gemeente beklemtoont dat zij niets te verbergen heeft in dit dossier. Zij nodigt daarom alle inwoners van Middelkerke die willen weten of wat Pano zegt juist is, uit om zich op het gemeentehuis aan te bieden. Zij kunnen daar op louter vertoon van hun identiteitskaart datgene doen wat Pano niet heeft willen doen en dat is oordelen op basis van de essentiële stukken van het dossier. “Ook de Vlaamse Bouwmeester is trouwens welkom”, besluit Janna Rommel-Opstaele.