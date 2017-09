Burgemeester Moeskroen dood aangetroffen

De burgemeester van Moeskroen, Alfred Gadenne, is maandagavond dood aangetroffen bij het kerkhof van Lowingen (Luingne). De procureur van Doornik-Bergen, Christian Henry, bevestigt dat hij door een messteek om het leven gebracht is.

Alfred Gadenne werd maandagavond tussen 20u en 20u30 gevonden bij de poort van het kerkhof van Lowingen. Hij woont er vlakbij en ging elke avond de poort van het kerkhof sluiten. Volgens de procureur van Doornik-Bergen, Christian Henry, is de burgemeester van Moeskroen aangevallen met een mes en overleefde dit niet. Meer details geeft het parket voorlopig niet vrij.

Gadenne (CdH) werd geboren in 1946 en volgde in 2006 Jean-Pierre Detremmerie op als burgemeester van Moeskroen. Hij zetelde tot 2014 in het Waalse parlement maar verkoos sindsdien zich voluit te wijden aan het burgemeesterschap.