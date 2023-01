Burgemeester neemt uitbrekende honden niet in beslag

De honden die de woonwijk Pius X in Kortrijk terroriseren, worden niet in beslag genomen. Dat heeft burgemeester Ruth Vandenberghe beslist.

De politiezone Vlas voerde een controle uit en stelde vast dat de eigenaars voldoende maatregelen troffen waardoor de honden niet meer kunnen ontsnappen. De burgemeester vraagt dat de eigenaars zich verontschuldigen bij de slachtoffers en alle schade vergoeden.

De voorbije maanden ontsnapten de twee jachthonden geregeld en beten ze kippen en cavia’s van meerdere buren dood. Omdat er geen oplossing kwam, stuurde burgemeester Ruth Vandenberghe een waarschuwing naar de eigenaars van de honden. De honden zouden bestuurlijk in beslag worden genomen als de eigenaars geen maatregelen troffen. Maandag voerde de politiezone Vlas een inspectie uit. De politie stelde vast dat de eigenaars maatregelen hadden getroffen zodat de honden niet meer kunnen ontsnappen. Zo is de afsluiting goed dichtgemaakt en is er schrikdraad geplaatst.