Kan Anthony Dumarey burgemeester van Oudenburg blijven? Hij heeft gisteravond tijdens een besloten gemeenteraad alvast uitleg moeten geven over een rapport van audit Vlaanderen na een klacht over belangenvermenging.

Het vertrouwen binnen de meerderheid lijkt toch nog niet meteen hersteld.

De stad Oudenburg staat onder verscherpt toezicht. Het vastgoedkantoor van de burgemeester was even betrokken bij de bouw van een nieuw welzijnshuis met appartementen. Vooruit en N-VA ,die samen met Open VLD van Dumarey het bestuur vormen in Oudenburg, wachten alvast op een duidelijk signaal van de burgemeester.

