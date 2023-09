Burgemeester Piet De Groote geen lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen Knokke-Heist

Geheime vertrouwensstemming

Knokke-Heist kende enkele woelige weken naar aanleiding van een rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke belangenvermenging. Ex-schepen Kris Demeyere stapte uiteindelijk zelf op omdat hij genoemd zou worden in de Audit. Donderdagavond werd het rapport nog besproken in de gemeenteraad. Door politieke onrust werd zaterdag een geheime vertrouwensstemming, die moest beslissen over de rol van burgemeester Piet De Groote in de toekomst. De deelnemers aan de stemming besloten dat De Groote geen lijsttrekker zal zijn bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen.

Zelf vragende partij

De Groote was naar eigen zeggen zelf vragende partij voor de stemming. "Ik wilde duidelijkheid over hoe het nu verder. Aangezien heel wat mensen vandaag niet konden, had ik om uitstel gevraagd, maar dat is er niet gekomen. Ik stel mij de vraag of dit georkestreerd is", zegt de burgemeester van Knokke-Heist.

Piet De Groote zou op de hoogte gebracht zijn door iemand van de leden dat de meerderheid hem niet als lijsttrekker wil bij de volgende verkiezingen.

Nieuw hoofdstuk

"Gemeentebelangen Knokke-Heist heeft deze ochtend beslist om volop voor een nieuw hoofdstuk te gaan. De groep benadrukt het belang aan positieve kernwaarden, integriteit en continuïteit en nodigt iedereen uit om samen te werken voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners. Binnenkort volgt er meer informatie", vertelt Piet De Groote.

De burgemeester van Knokke-Heist vermelde ook nog dat hij zich de komende dagen zal beraden over zijn politieke toekomst, in alle rust.