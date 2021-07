Delaere is 25 jaar burgemeester in Pittem en is daarmee één van de langst zetelende burgemeesters in West-Vlaanderen. Hij volgde Leopold Gelaude op in 1997. Ook eerste schepen Paul Lambrecht stopt volgend jaar met politiek. Hij wordt op 1 januari 2022 vervangen door Stijn Vandenhende. Heidi Lievrouw neemt de plaats van Denis Fraeyman (zie foto onder) over in het schepencollege. Lievrouw wordt op haar beurt in de gemeenteraad opgevolgd door Sara Defreyne.