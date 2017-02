Burgemeester reageert op rood licht voor referendum

Volgens haar is de wetgeving zelfs ruim toegepast. Een referendum over een parking onder de Boterhalle is bovendien niet zinnig, klinkt het. Ze verwijst daarbij opnieuw naar het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat het niet toelaat.

Lies Laridon, burgemeester Diksmuide: "Zij mogen altijd alles komen controleren. De wet is eigenlijk ruim toegepast. We hebben enkel de handtekeningen van mensen die overleden zijn, die jonger dan 16 zijn en de dubbele eruit gehaald. Wij staan open voor controle. Voor mij is dat geen enkel probleem."

Maar dat het onderwerp de inwoners bezighoudt, is ook voor de burgemeester duidelijk. Het ziet er naar uit dat parkeren in de blauwe zone, die recent op de Grote Markt is ingevoerd, straks langer dan een uur zal kunnen. De burgemeester had een evaluatie en eventuele bijsturing beloofd. Begin volgende week komt daar meer duidelijkheid over.