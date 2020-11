Burgemeester Sluis: "Belgen welkom als ze zich aan regels houden"

Trouwens, al haar Zeeuws-Vlaamse collega's steunen die oproep nadat ze gisteren overspoeld werden door winkelende Belgen op Wapenstilstand. Maar iedereen die zich aan de regels houdt is nog altijd welkom, benadrukt de Sluise burgemeester. "In Sluis gelden de volgende regels: hou anderhalve meter afstand. Als je in de binnenruimte bent is het dringende advies om een mondkapje te dragen. Handen ontsmetten bij binnenkomst, pak een mandje om je boodschappen te doen. Hou afstand en het belangrijkste ga niet met een grote groep de winkel in. Maar met hooguit twee personen," zegt ze.

De Sluise Middenstandsvereniging met 200 leden begrijpt al die commotie niet. Voorzitter Sancho Jansen: "Dat vind ik jammer want daardoor is de grens die we al jaren niet meer hadden tussen België en Nederland eigenlijk weer terug door de corona. Dat voelen wij niet. Die grens moet ten allen tijde open zijn vooral omdat al onze families allemaal gemengd zijn".

Navem reageert

Volgens de nationale beroepsvereniging van meubelhandelaars Navem moet de oproep vanuit Nederland om te stoppen met funshoppen onmiddellijk gehoor krijgen. "Deze oneerlijke concurrentie moet stoppen, we strijden niet met gelijke wapens". Navem roept de beleidsmakers dan ook op om de grenzen met Nederland én Duitsland voor het funshoppen onmiddellijk te sluiten. "Meer nog: we vragen om het op afspraak shoppen bij gespecialiseerde meubel-, keuken-, slaapcomfort- of interieurzaken mogelijk te maken. Sommige aankopen zijn wel degelijk dringend en essentieel".