Burgemeester spreekt ouders na steekincident Kortrijk

Twee ouders van jongeren en één van de jongeren zelf waren maandagavond aanwezig voor de start van de Kortrijkse gemeenteraad. De lokale afdeling van Vlaams Belang steunde hen en deelde pamfletten uit aan de raadsleden, met de vraag om de veiligheid in de stad meer ter harte te nemen. De ouders van de jongeren stellen zich ook vragen bij de veiligheid in de stationsbuurt.

Contactverboden en hoop op doorbraak

Burgemeester Van Quickenborne - verantwoordelijk voor de veiligheid - ging bij het binnenkomen in gesprek met de ouders. "Dit geweld is niet aanvaardbaar in Kortrijk, dit is ook mijn bezorgdheid en die van de hele gemeenteraad. Ik hoop dat we dicht bij een doorbraak zijn. Twee daders zijn na het bekijken van de camerabeelden door één van de slachtoffers herkend, ik hoop dat ze nu opgepakt worden en dat de politie en het gerecht snel hun werk kunnen doen. Van mijn kant uit kan ik in de stationsbuurt voor de betrokken mensen contactverboden opleggen"

Veel geïnvesteerd in veiligheid

Van Quickenborne benadrukt dat dit geen nieuwe golf van onveiligheid is. "In 2017 was er geen enkel feit van die omvang. We hebben intussen veel geïnvesteerd in 150 veiligheidscamera's en ons politiekorps telt tien extra manschappen die nadrukkelijk in het straatbeeld komen. Het klopt dat er een man van allochtone afkomst bij de daders was, maar ook een Belg. Het ene heeft met andere niets te maken want het gaat om daders, die door camerabeelden erkend zijn. En dat is een sterk middel om geweld tegen te gaan."