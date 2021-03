Burgemeester Staden heeft corona

Op Facebook staat te lezen: "Beste inwoners, gisteren liet ik een COVID-test afnemen bij mijn huisarts. Vandaag kreeg ik het nieuws dat ik positief testte op het Coronavirus. Ik heb last van vermoeidheid en wat spierpijn, maar daar blijft het voorlopig bij. Ik zal tot en met donderdag 1 april 2021 in quarantaine gaan en de nodige rust in acht nemen. Mijn werk zal ik digitaal verder zetten. Ik blijf dus mijn taken als burgemeester verder waarnemen."

Staden doet het niet zo goed in de cijfers. De gemeente staat momenteel op de zestiende plaats in West-Vlaanderen, met 86 nieuwe gevallen de voorbije veertien dagen. Omgerekend naar 100.000 inwoners (verhouding aantal besmettingen – aantal inwoners) is dat 747 gevallen, en daarmee staat Staden op de zesde plaats in onze provincie.