Burgemeester van Ramsgate in Oostende

In Oostende is dit weekend de burgemeester van het Britse Ramsgate op bezoek.

Hij is er op uitnodiging van de vzw Restart Ferries. De vereniging ijvert al jaren voor het heropstarten van een ferryverbinding tussen Engeland en Oostende. De opstart van de aangekondigde nieuwe verbinding tussen Oostende en Ramsgate was voorzien voor maart, maar loopt nog steeds vertraging op.

In Engeland hebben lokale burgemeesters een minder uitgesproken politieke rol. Wel steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij een absolute voorstander is van de nieuw op te starten ferrylijn. De burgemeester van Ramsgate blijft nog tot vanavond in Oostende. Dan reist hij met de trein terug naar Engeland. Hij hoopt dat hij Oostende de volgende keer per schip kan binnenvaren.