Burgemeester Vanderjeugd van de kaart na aanslag New York

Francesco Vanderjeugd, de burgemeester van Staden, zit momenteel in Schotland, maar reageert aangeslagen op het nieuws van de aanslag in New York waarbij een vrouw uit zijn gemeente om het leven kwam. Het slachtoffer was er op reis met haar mama en zussen. Hij werd gisteravond op de hoogte...

“Het is zo surreëel”, zegt de burgemeester in een telefonische reactie. “Die mensen zijn op vakantie om een leuke tijd te beleven en dan gebeurt er zoiets. We mogen niet in angst leven, maar dit komt bijzonder dichtbij. Het is trouwens de tweede familie uit Staden die te maken krijgt met terreur. Bij de aanslag op de Ramblas in Barcelona is een gezin ternauwernood aan de dood ontsnapt”.

